Consejos prácticos para usar la olla express sin riesgos y mantenerla en perfecto estado

La olla express es una herramienta eficaz, pero potencialmente peligrosa si no se cuida correctamente. Un mantenimiento regular de la junta y las válvulas reduce considerablemente el riesgo de explosiones y quemaduras, según los expertos del programa.

Hay que tener especial precaución con alimentos como arroz, legumbres y huesos que pueden obstruir las válvulas; además, limpiar restos de cal o comida con ingredientes naturales ayuda a conservarla segura y funcional.