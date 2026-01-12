Publicidad
Y AHORA SONSOLES
Consejos prácticos para usar la olla express sin riesgos y mantenerla en perfecto estado
Descubre recomendaciones esenciales sobre qué alimentos manejar con cuidado en la olla express, cómo revisar sus componentes clave y las mejores técnicas de limpieza para prevenir accidentes domésticos.
La olla express es una herramienta eficaz, pero potencialmente peligrosa si no se cuida correctamente. Un mantenimiento regular de la junta y las válvulas reduce considerablemente el riesgo de explosiones y quemaduras, según los expertos del programa.
Hay que tener especial precaución con alimentos como arroz, legumbres y huesos que pueden obstruir las válvulas; además, limpiar restos de cal o comida con ingredientes naturales ayuda a conservarla segura y funcional.