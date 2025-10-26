Publicidad
La Voz
El consejo que marcó a María Grant antes de su audición más importante
La hija de Miriam Díaz-Aroca debutó en La Voz con una emotiva actuación y reveló el mensaje que ha guiado su carrera artística desde la infancia.
María Grant, hija de la actriz Miriam Díaz-Aroca, se presentó en La Voz con ‘Back to Black’ y una clara inspiración: “Mi madre es mi referente”.
Aunque ningún coach se giró, Pablo López destacó su talento: “Tienes una voz impresionante, pero necesitamos más María y menos Amy”.