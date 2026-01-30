Publicidad
ARGUIÑANO
Conejo con setas: la receta ligera y sin complicaciones de Karlos Arguiñano
El chef propone una preparación de conejo con setas que combina proteína magra y sabor sin esfuerzo, destacando técnicas sencillas y opciones nutritivas para quienes buscan cuidar su dieta.
Karlos Arguiñano presenta una receta de conejo con setas ideal para una alimentación ligera y sabrosa, subrayando que la carne de conejo es baja en grasa y rica en proteínas de alta calidad. El guion detalla ingredientes accesibles como setas shiitake, cebolla y vino blanco, junto a una picada crujiente de frutos secos y pan frito para realzar sabores.
La elaboración incorpora sellado de la carne, sofrito aromático y cocción controlada en olla rápida, terminando con setas salteadas y perejil.