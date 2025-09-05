El clan Pajares guarda silencio tras la reaparición de Andrés Burguera en televisión

Andrés Burguera reapareció en televisión, en Y ahora Sonsoles, para hablar de la distancia que mantiene con su padre, Andrés Pajares, y de la complicada relación con su hermana Mari Cielo y con Chonchi Alonso.

Con serenidad, confesó haber sufrido en el pasado, aunque asegura haber perdonado y desear lo mejor a todos. Sin embargo, su testimonio no ha tenido respuesta: el clan Pajares guarda silencio.