Y ahora Sonsoles
El clan Pajares guarda silencio tras la reaparición de Andrés Burguera en televisión
La entrevista de Andrés Burguera ha reabierto viejas heridas familiares. Mientras él asegura haber perdonado, ni su padre ni su hermana se han pronunciado tras sus declaraciones.
Andrés Burguera reapareció en televisión, en Y ahora Sonsoles, para hablar de la distancia que mantiene con su padre, Andrés Pajares, y de la complicada relación con su hermana Mari Cielo y con Chonchi Alonso.
Con serenidad, confesó haber sufrido en el pasado, aunque asegura haber perdonado y desear lo mejor a todos. Sin embargo, su testimonio no ha tenido respuesta: el clan Pajares guarda silencio.