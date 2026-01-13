Chris Pratt revela en El Hormiguero cómo es compartir mesa con Schwarzenegger siendo su yerno

Chris Pratt describió a Arnold Schwarzenegger como una figura imponente y divertida dentro de la familia, resaltando con humor cómo la estrella de Terminator “manda” en los encuentros familiares y su pasión por los puros. Su relato dejó entrever una relación de respeto y admiración, y subrayó lo especial que es para él contar con Schwarzenegger como parte de su entorno cercano.

En la conversación con Pablo Motos, Pratt combinó anécdotas personales con espontaneidad, evocando la cercanía que mantiene con su suegro y la mezcla de Hollywood y vida privada en un contexto familiar.