Chris Pratt detalla cómo la lucha libre forjó su resistencia física y mental

Chris Pratt acudió a El Hormiguero para hablar de su carrera y dejar a un lado sus papeles más conocidos. El actor se detuvo en su pasado como luchador de lucha libre en Washington, donde alcanzó el título estatal y enfrentó una disciplina que describió como extraordinariamente dura.

Durante la entrevista, Pratt subrayó cómo esa experiencia extrema le enseñó hasta dónde puede llevarse el cuerpo y la mente, influyendo en su enfoque profesional actual.