César teme lo peor: Amanda sale destrozada de la clínica y podría haber perdido a su bebé

En La Encrucijada, César ha descubierto que Amanda estaba embarazada y, sin pensárselo, ha intentado detener lo que más temía: que su exmujer decidiera abortar. Sin embargo, su reacción ha llegado demasiado tarde. Cuando la ve salir destrozada de la clínica, el miedo se apodera de él.

Amanda, abrumada por sus dudas, el conflicto con su padre y la tensión con César, se enfrenta a un momento límite. La posibilidad de haber interrumpido su embarazo deja al mexicano sin consuelo y a todos con la incertidumbre sobre su futuro.