Publicidad
La Encrucijada
César teme lo peor: Amanda sale destrozada de la clínica y podría haber perdido a su bebé
El mexicano llega a la clínica en busca de Amanda tras descubrir su embarazo, pero la encuentra hundida. Todo apunta a que podría haber tomado una dura decisión.
En La Encrucijada, César ha descubierto que Amanda estaba embarazada y, sin pensárselo, ha intentado detener lo que más temía: que su exmujer decidiera abortar. Sin embargo, su reacción ha llegado demasiado tarde. Cuando la ve salir destrozada de la clínica, el miedo se apodera de él.
Amanda, abrumada por sus dudas, el conflicto con su padre y la tensión con César, se enfrenta a un momento límite. La posibilidad de haber interrumpido su embarazo deja al mexicano sin consuelo y a todos con la incertidumbre sobre su futuro.