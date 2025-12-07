Antena 3 LogoAntena3
César

La Encrucijada

César se debate entre la venganza y el futuro con Amanda en los próximos capítulos

La Encrucijada presenta un momento decisivo: César debe elegir entre cumplir su venganza o proteger el futuro de Amanda, una decisión que marcará el rumbo de la historia.

Julián López
Los avances de La Encrucijada revelan que César afronta una difícil elección. Su deseo de venganza choca con la responsabilidad de cuidar a Amanda, poniendo en riesgo todo lo que ha construido.

La tensión aumenta y cada movimiento puede cambiarlo todo. ¿Qué camino tomará César? Los próximos capítulos prometen emociones intensas y giros inesperados que mantendrán a los espectadores en vilo.

