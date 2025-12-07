César se debate entre la venganza y el futuro con Amanda en los próximos capítulos

Los avances de La Encrucijada revelan que César afronta una difícil elección. Su deseo de venganza choca con la responsabilidad de cuidar a Amanda, poniendo en riesgo todo lo que ha construido.

La tensión aumenta y cada movimiento puede cambiarlo todo. ¿Qué camino tomará César? Los próximos capítulos prometen emociones intensas y giros inesperados que mantendrán a los espectadores en vilo.