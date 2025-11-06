Publicidad
Cocina abierta de Karlos Arguiñano
Carrilleras de cerdo asadas con puré de patatas: la receta más reconfortante de Karlos Arguiñano
Karlos Arguiñano prepara unas carrilleras de cerdo asadas con puré de patatas llenas de sabor y propiedades nutritivas. Un plato tierno, sabroso y perfecto para disfrutar en familia.
Las carrilleras de cerdo asadas con puré de patatas que presenta Karlos Arguiñano son una receta tradicional con un toque especial. Este plato combina la textura melosa de la carne con la suavidad del puré, logrando un equilibrio perfecto entre sabor y confort.
Aunque las carrilleras son más grasas que otros cortes, también aportan proteínas de alta calidad. Arguiñano recomienda aprovechar el puré sobrante calentándolo con leche o nata, una idea práctica para no desperdiciar nada y disfrutarlo de nuevo.