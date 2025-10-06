Carmen Morales y Shaila Dúrcal conmueven al cantar ‘La gata bajo la lluvia’ en Emparejados

Carmen Morales y Shaila Dúrcal protagonizaron uno de los momentos más emotivos de Emparejados al cantar el inolvidable tema de su madre, La gata bajo la lluvia. Ambas recordaron con ternura el legado musical de Rocío Dúrcal y cómo su voz marcó generaciones.

Atendiendo la petición de Joaquín Sánchez, las hijas de la artista se lanzaron a interpretar la canción que llevó a su madre por todo el mundo, dejando sin palabras tanto a los presentadores como al público del programa.