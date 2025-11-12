Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

Carla Hidalgo deja a Roberto Leal con la boca abierta bailando a lo Kylie Minogue

Pasapalabra

Carla Hidalgo sorprende en Pasapalabra con un baile espontáneo al ritmo de Kylie Minogue

La actriz se dejó llevar por la música en La Pista y se levantó para bailar ‘The loco-motion’, dejando a Roberto Leal impresionado por su energía y espontaneidad en el plató.

Alberto Mendo
Publicado:

Durante su duelo musical en Pasapalabra con Martín Fiz, Carla Hidalgo acertó la canción tras escuchar dos fragmentos. La versión de Kylie Minogue la animó tanto que terminó bailando en pleno programa.

Roberto Leal se quedó boquiabierto ante la improvisada coreografía. Rosa López también se sumó cantando, y Carla definió el momento como una muestra de salud y alegría.

Antena 3» Vídeos