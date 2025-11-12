Carla Hidalgo sorprende en Pasapalabra con un baile espontáneo al ritmo de Kylie Minogue

Durante su duelo musical en Pasapalabra con Martín Fiz, Carla Hidalgo acertó la canción tras escuchar dos fragmentos. La versión de Kylie Minogue la animó tanto que terminó bailando en pleno programa.

Roberto Leal se quedó boquiabierto ante la improvisada coreografía. Rosa López también se sumó cantando, y Carla definió el momento como una muestra de salud y alegría.