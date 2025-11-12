Publicidad
Pasapalabra
Carla Hidalgo sorprende en Pasapalabra con un baile espontáneo al ritmo de Kylie Minogue
La actriz se dejó llevar por la música en La Pista y se levantó para bailar ‘The loco-motion’, dejando a Roberto Leal impresionado por su energía y espontaneidad en el plató.
Durante su duelo musical en Pasapalabra con Martín Fiz, Carla Hidalgo acertó la canción tras escuchar dos fragmentos. La versión de Kylie Minogue la animó tanto que terminó bailando en pleno programa.
Roberto Leal se quedó boquiabierto ante la improvisada coreografía. Rosa López también se sumó cantando, y Carla definió el momento como una muestra de salud y alegría.