Una canción de 1997 deja en blanco a Alfred García y Cecilia Gómez en La Pista

Durante su participación en La Pista de Pasapalabra, Alfred García y Cecilia Gómez se enfrentaron a una canción de Aqua publicada en 1997. Ambos reconocieron no haberla escuchado nunca, lo que complicó aún más su respuesta.

Cecilia se lo tomó con humor y Alfred, que nació ese mismo año, tampoco logró reconocer el tema a tiempo. Aunque llegaron a intuir el grupo, el título seguía siendo un misterio para ellos hasta el final del reto.