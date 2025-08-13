Antena 3 LogoAntena3
Una canción de 1997 deja en blanco a Alfred García y Cecilia Gómez en La Pista

Pasapalabra

Una canción de 1997 deja en blanco a Alfred García y Cecilia Gómez en La Pista

Los artistas no lograron identificar un tema de 1997 del grupo Aqua durante la prueba musical. Alfred nació ese mismo año y Cecilia bromeó asegurando que no había oído nunca esa canción.

Patri Bea
Durante su participación en La Pista de Pasapalabra, Alfred García y Cecilia Gómez se enfrentaron a una canción de Aqua publicada en 1997. Ambos reconocieron no haberla escuchado nunca, lo que complicó aún más su respuesta.

Cecilia se lo tomó con humor y Alfred, que nació ese mismo año, tampoco logró reconocer el tema a tiempo. Aunque llegaron a intuir el grupo, el título seguía siendo un misterio para ellos hasta el final del reto.

