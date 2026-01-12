Publicidad
RENACER
Buğra Gülsoy: de protagonista en Renacer a narrador de historias que exploran la memoria y la identidad
El actor que da vida a Evren en Renacer no solo conquista en pantalla; su carrera literaria, con títulos que mezclan ficción histórica y reflexión social, reafirma su versatilidad creativa.
Buğra Gülsoy ha logrado que su personaje en Renacer conecte con el público español, pero fuera de la tele su nombre también destaca en la literatura. La bilogía Kıyamet y la novela Luna combinan relatos de época y dilemas existenciales, marcando un perfil de escritor comprometido con la historia y la condición humana.
Sus libros abordan desde aventuras inspiradas en figuras reales hasta exploraciones filosóficas sobre la verdad y las máscaras sociales, consolidando una voz propia más allá de su carrera actoral.