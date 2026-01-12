Buğra Gülsoy: de protagonista en Renacer a narrador de historias que exploran la memoria y la identidad

Buğra Gülsoy ha logrado que su personaje en Renacer conecte con el público español, pero fuera de la tele su nombre también destaca en la literatura. La bilogía Kıyamet y la novela Luna combinan relatos de época y dilemas existenciales, marcando un perfil de escritor comprometido con la historia y la condición humana.

Sus libros abordan desde aventuras inspiradas en figuras reales hasta exploraciones filosóficas sobre la verdad y las máscaras sociales, consolidando una voz propia más allá de su carrera actoral.