Bahar frena la violenta disputa entre Uras y Seren y promete defender a sus nietos “cueste lo que cueste”

La discusión entre Uras y Seren estalla cuando él intenta llevarse a los niños tras ser expulsado de casa. Los gritos y el forcejeo hacen temblar la mansión hasta que Bahar entra y rompe el enfrentamiento, ordenando apartar a los bebés y exigiendo cordura.

Conmovida pero firme, promete proteger a Leyla y Mert y reprocha a su hijo un gesto que ni Timur habría cometido. La casa queda en silencio antes de que Uras se marche con su maleta. Bahar, destrozada, mantiene una única certeza: sus nietos serán su prioridad absoluta.