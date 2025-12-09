Bahar expulsa a Uras y rompe el silencio al revivir la herida de la infidelidad de Timur

La escena estalla cuando Bahar entra en la habitación y, sin una sola frase previa, comienza a preparar la maleta de Uras. El dolor se mezcla con la determinación: como madre sufre, pero como mujer no puede permitir que su hijo repita la historia que la marcó. Mientras dobla la ropa, revive cómo preparaba los viajes de Timur sin sospechar su engaño con Rengin.

Entre lágrimas, recuerda que fue Uras quien pidió entonces que su padre se marchara. Ahora es ella quien pronuncia esas palabras. Bahar defiende que su casa pertenece a quienes respetan la lealtad, y sostiene que Uras ya no forma parte de ese lugar.