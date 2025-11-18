Publicidad
COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
El atún más jugoso de Arguiñano: receta fácil con salsa de cebolla y vinagreta de aguacate
El cocinero vasco presenta una receta colorida y equilibrada donde el atún se combina con una vinagreta de aguacate y una suave salsa de cebolla para triunfar en cualquier mesa.
Karlos Arguiñano propone un plato festivo y sencillo de preparar que equilibra sabor y nutrición. El atún se acompaña de una salsa de cebolla caramelizada y una vinagreta fresca de aguacate que aporta textura y color.
La clave está en controlar el punto de cocción para que el pescado conserve toda su jugosidad. Con proteínas, grasas saludables y antioxidantes, esta receta es ideal para disfrutar de una comida completa, ligera y llena de energía.