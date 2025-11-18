El atún más jugoso de Arguiñano: receta fácil con salsa de cebolla y vinagreta de aguacate

Karlos Arguiñano propone un plato festivo y sencillo de preparar que equilibra sabor y nutrición. El atún se acompaña de una salsa de cebolla caramelizada y una vinagreta fresca de aguacate que aporta textura y color.

La clave está en controlar el punto de cocción para que el pescado conserve toda su jugosidad. Con proteínas, grasas saludables y antioxidantes, esta receta es ideal para disfrutar de una comida completa, ligera y llena de energía.