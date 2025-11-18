Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

Atún con salsa de cebolla y vinagreta de aguacate

COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO

El atún más jugoso de Arguiñano: receta fácil con salsa de cebolla y vinagreta de aguacate

El cocinero vasco presenta una receta colorida y equilibrada donde el atún se combina con una vinagreta de aguacate y una suave salsa de cebolla para triunfar en cualquier mesa.

Karlos Arguiñano propone un plato festivo y sencillo de preparar que equilibra sabor y nutrición. El atún se acompaña de una salsa de cebolla caramelizada y una vinagreta fresca de aguacate que aporta textura y color.

La clave está en controlar el punto de cocción para que el pescado conserve toda su jugosidad. Con proteínas, grasas saludables y antioxidantes, esta receta es ideal para disfrutar de una comida completa, ligera y llena de energía.

Antena 3» Vídeos