Arroz con leche de oveja de Arguiñano receta fácil y tradicional

La receta de arroz con leche de oveja de Arguiñano destaca por su sencillez y textura melosa. Solo se necesitan leche, arroz redondo, limón, canela y azúcar, y se cocina a fuego suave moviendo constantemente hasta lograr una consistencia cremosa.

Al finalizar, se retiran las especias, se sirve en copas y se espolvorea con canela en polvo, decorando con hojas de menta. Si no se dispone de leche de oveja, puede sustituirse por otro tipo sin perder el carácter de este postre clásico.