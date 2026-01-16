Publicidad
COCINA ABIERTA DE KARLOS ARGUIÑANO
Arroz con leche de oveja de Arguiñano receta fácil y tradicional
Karlos Arguiñano presenta una variante casera del arroz con leche usando leche de oveja. Una receta sencilla apta para todos que combina tradición y sabor con ingredientes básicos en cualquier cocina.
La receta de arroz con leche de oveja de Arguiñano destaca por su sencillez y textura melosa. Solo se necesitan leche, arroz redondo, limón, canela y azúcar, y se cocina a fuego suave moviendo constantemente hasta lograr una consistencia cremosa.
Al finalizar, se retiran las especias, se sirve en copas y se espolvorea con canela en polvo, decorando con hojas de menta. Si no se dispone de leche de oveja, puede sustituirse por otro tipo sin perder el carácter de este postre clásico.