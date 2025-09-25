Aprende a hacer rosas de pan de leche, el dulce de Joseba Arguiñano para desayuno, merienda o postre

Sigue la receta tal y como la explica Joseba Arguiñano para conseguir unas rosas de pan de leche tiernas y caseras. El paso a paso te guía desde la masa hasta el formado y el horneado final.

Si sueles trabajar con masas, el nivel de dificultad es 4; si no, costará un poco más, pero el resultado merece la pena. Disfrútalas como postre, con café o en desayunos y meriendas.