Antonio Velázquez se enfrenta a un divertido test y sorprende con sus respuestas

Antonio Velázquez, que da vida a David en La Encrucijada, ha demostrado su sentido del humor y su naturalidad al responder a un reto muy peculiar. En una entrevista, el intérprete se ha enfrentado a diferentes encrucijadas y no ha dudado en mojarse con sus elecciones más inesperadas.

Entre risas, el actor confesó que preferiría despertarse desnudo en mitad de un bosque antes que aparecer en ropa interior en el trabajo. Además, aseguró que se quedaría con salir de noche antes que de día. ¡No te pierdas el vídeo completo!