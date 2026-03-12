Publicidad
Y AHORA SONSOLES
Una antigua casera de Aramís Fuster aporta nueva versión sobre impagos
La antigua arrendadora de Aramís Fuster afirma que la vidente le dejó de deber un año de alquiler y detalla el estado en que entregó la vivienda, añadiendo tensión al conflicto público.
En el programa Y ahora Sonsoles, Antonia Casoliva, expropietaria de una vivienda donde vivió Aramís Fuster, aseguró que la vidente abandonó el inmueble sin pagar un año de alquiler y “destrozando” la casa, versión que se suma a la disputa por la deuda de alquiler denunciada por el actual casero.
Fuster ha publicado mensajes desesperados sobre su situación actual, con disputas sobre suministros y la amenaza de desahucio, mientras su entorno legal y mediático se complica tras las acusaciones cruzadas.