Una antigua casera de Aramís Fuster aporta nueva versión sobre impagos

En el programa Y ahora Sonsoles, Antonia Casoliva, expropietaria de una vivienda donde vivió Aramís Fuster, aseguró que la vidente abandonó el inmueble sin pagar un año de alquiler y “destrozando” la casa, versión que se suma a la disputa por la deuda de alquiler denunciada por el actual casero.

Fuster ha publicado mensajes desesperados sobre su situación actual, con disputas sobre suministros y la amenaza de desahucio, mientras su entorno legal y mediático se complica tras las acusaciones cruzadas.