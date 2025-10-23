Andy rompe su silencio tras la separación de Andy y Lucas: “No quiero problemas, solo hacer música”

Después de meses de rumores y declaraciones cruzadas, Andy ha roto su silencio. El artista andaluz ha reconocido que la ruptura con Lucas y las polémicas posteriores le han afectado personalmente. “Esto me está afectando para mal”, admite, dejando entrever el desgaste emocional que atraviesa.

A pesar de la tensión, Andy mantiene su compromiso con la música y adelanta que pronto emprenderá nuevos proyectos en solitario. “Yo no quiero problemas, lo que quiero es hacer música”, asegura el cantante, decidido a centrarse en una nueva etapa profesional alejada del conflicto.