Andy rompe su silencio tras la separación de Andy y Lucas: “No quiero problemas, solo hacer música”
El cantante andaluz se sincera sobre su estado emocional y su futuro profesional tras la disolución del dúo. Andy asegura que las polémicas le han pasado factura y quiere centrarse en su música.
Después de meses de rumores y declaraciones cruzadas, Andy ha roto su silencio. El artista andaluz ha reconocido que la ruptura con Lucas y las polémicas posteriores le han afectado personalmente. “Esto me está afectando para mal”, admite, dejando entrever el desgaste emocional que atraviesa.
A pesar de la tensión, Andy mantiene su compromiso con la música y adelanta que pronto emprenderá nuevos proyectos en solitario. “Yo no quiero problemas, lo que quiero es hacer música”, asegura el cantante, decidido a centrarse en una nueva etapa profesional alejada del conflicto.