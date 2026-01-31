Publicidad
Anciana de 78 años incomunicada en la Isla de Ons por el temporal: “No hay barco que pueda acercarse”
La severa borrasca que afecta a varias comunidades mantiene incomunicada a Palmira, residente de la Isla de Ons en Galicia, donde el mal tiempo ha suspendido comunicaciones y cortes de luz desde hace días.
El fuerte temporal que azota Galicia ha dejado a la Isla de Ons sin servicios básicos ni transporte marítimo, según relata Palmira, de 78 años. Las intensas lluvias y vientos han dificultado la llegada de barcos y la reposición de luz, dejando a los vecinos aislados del continente.
Desde el pasado 23 de enero, la situación se ha prolongado, con carreteras y rutas afectadas en la región. Palmira asegura que no pueden moverse ni comunicarse con el exterior hasta que el clima mejore y se restablezcan los servicios.