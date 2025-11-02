Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Publicidad

Ana Labordeta pone fin a su paso por Sueños de libertad y se despide para siempre de su personaje: "Menudo viaje"

Sueños de libertad

Ana Labordeta se despide de un personaje que conquistó a la audiencia tras un viaje emocional

La actriz cierra su etapa en Sueños de libertad con una emotiva despedida a Irene, un personaje complejo que evolucionó desde la sombra de su hermano hasta encontrar el amor y la redención.

En Sueños de libertad, Ana Labordeta dice adiós a Irene Carpena, una mujer marcada por el dolor de haber perdido a su hija y sometida a la influencia de don Pedro. “Me voy muy contenta”, confiesa la actriz.

Irene logró reencontrarse con Cristina, su hija, y se atrevió a amar a José, el padre de la joven. “Menudo viaje”, resume Labordeta sobre un papel que le exigió entrega y que deja con gratitud.

Antena 3» Vídeos