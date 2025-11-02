Publicidad
Sueños de libertad
Ana Labordeta se despide de un personaje que conquistó a la audiencia tras un viaje emocional
La actriz cierra su etapa en Sueños de libertad con una emotiva despedida a Irene, un personaje complejo que evolucionó desde la sombra de su hermano hasta encontrar el amor y la redención.
En Sueños de libertad, Ana Labordeta dice adiós a Irene Carpena, una mujer marcada por el dolor de haber perdido a su hija y sometida a la influencia de don Pedro. “Me voy muy contenta”, confiesa la actriz.
Irene logró reencontrarse con Cristina, su hija, y se atrevió a amar a José, el padre de la joven. “Menudo viaje”, resume Labordeta sobre un papel que le exigió entrega y que deja con gratitud.