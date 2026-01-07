Amparo Larrañaga revela el secreto que le confió su abuelo antes de morir y celebra el valor de la confianza

La actriz Amparo Larrañaga visita el plató de Y ahora Sonsoles para presentar Victoria, la obra teatral con la que continúa una carrera marcada por la constancia y la exposición pública. Durante la entrevista, repasa episodios clave de su vida profesional y personal, desde su larga trayectoria sobre los escenarios hasta la manera en la que ha aprendido a gestionar los cambios familiares.

En ese recorrido íntimo, la intérprete comparte una de las vivencias más delicadas de su historia: la confianza absoluta que su abuelo depositó en ella al revelarle que iba a morir, un gesto que define como el regalo más valioso que recibió de él.