La Encrucijada
Amanda y César rompen su tregua tras una visita que lo cambia todo
El capítulo 27 de La Encrucijada muestra un nuevo enfrentamiento entre Amanda y César, provocado por la inesperada visita de Octavio y una conversación que reabre viejas heridas familiares.
En La Encrucijada, Octavio intenta acercarse a Amanda y César tras retirar la denuncia y devolver el cuadro familiar, pero su visita termina en una fuerte discusión.
Amanda defiende a su padre, mientras César estalla: “¿Te parece amable hablarle de la muerte de mi padre a ella?”. El conflicto deja a Amanda destrozada y sola.