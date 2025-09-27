Antena 3 LogoAntena3
Amanda y César estallan el uno contra el otro tras la visita de Octavio

La Encrucijada

Amanda y César rompen su tregua tras una visita que lo cambia todo

El capítulo 27 de La Encrucijada muestra un nuevo enfrentamiento entre Amanda y César, provocado por la inesperada visita de Octavio y una conversación que reabre viejas heridas familiares.

En La Encrucijada, Octavio intenta acercarse a Amanda y César tras retirar la denuncia y devolver el cuadro familiar, pero su visita termina en una fuerte discusión.

Amanda defiende a su padre, mientras César estalla: “¿Te parece amable hablarle de la muerte de mi padre a ella?”. El conflicto deja a Amanda destrozada y sola.

