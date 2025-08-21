¡Alucinante! Manu, implacable, resuelve el ¿Dónde están? en 15 segundos

Manu, junto a Salva Reina y Lucrecia, se enfrentaba al panel ¿Dónde están? con la temática “un paseo”. El actor invitado reconocía sentirse muy identificado, pero no logró acertar en su turno inicial.

Tras el fallo de su compañero, Manu tomó la iniciativa y completó el panel en apenas 15 segundos sin un solo error. Una hazaña que sorprendió a todos y arrancó la admiración de Roberto Leal. Ha ocurrido en Pasapalabra.