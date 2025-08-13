Alfred García defiende el uso de cámaras analógicas: “Me he quitado del móvil”

Durante el segundo programa, Roberto Leal se fijó en un objeto que Alfred llevaba consigo: una cámara analógica. El cantante explicó que prefiere fotografiar con carrete y revelar las imágenes, en lugar de usar el móvil.

Ambos recordaron viejos tiempos y compartieron una reflexión sobre el valor de las fotos reveladas. Alfred incluso tomó una instantánea del presentador de Pasapalabra, reivindicando el uso de este formato para que las imágenes no se pierdan con el tiempo.