Alejo Sauras reivindica el poder del deporte con su reflexión en El Hormiguero

La aparición conjunta de Salva Reina y Alejo Sauras en El Hormiguero desbordó energía y química. Entre bromas y anécdotas, ambos actores mostraron complicidad mientras el programa recuperaba momentos de la preparación física de Sauras para su portada en Men's Health.

El intérprete explicó el sacrificio que supuso esa transformación y aprovechó para analizar cómo el ejercicio se convirtió en un pilar esencial de su equilibrio emocional. Recordó que comenzó hace años y destacó el impacto que tuvo en su salud mental, sintetizando su experiencia en una reflexión contundente: estar en forma también ordena la mente.