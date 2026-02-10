Alejandro firma un gran debut en El Rosco y deja a Óscar contra el reloj en el tramo final

La jornada ha sido muy pareja entre Alejandro y Óscar, aunque el recién llegado ha logrado sumar algunos segundos extra gracias a un sorprendente pleno en el ¿Dónde están?. Con 135 segundos, Alejandro ha empezado El Rosco con confianza, mientras que Óscar ha arrancado con 131 y algo más de cautela.

Pese a un error en la primera vuelta, Alejandro ha finalizado su tiempo con 21 aciertos, marcando el listón muy alto. Esa cifra ha dejado a Óscar con un reto complicado: necesitaba diez aciertos en apenas 30 segundos para superarle. El desenlace, tan tenso como ajustado, puede descubrirse en el vídeo del momento.