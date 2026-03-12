Publicidad
Alejandro confiesa el "sofoco" que casi le juega una mala pasada en la Silla Azul
El concursante ha desvelado que su primera respuesta le generó una inesperada inseguridad, un instante de tensión que logró ocultar mientras certificaba su continuidad en Pasapalabra.
Alejandro ha alcanzado su programa número 23 después de vencer una nueva Silla Azul. Nada más asegurar su permanencia en Pasapalabra, ha contado una anécdota que había vivido segundos antes: su enorme duda con la primera definición, pese a que ante las cámaras pareció responder hostal con total seguridad.
El madrileño ha explicado que sufrió una vacilación repentina y que, en apenas décimas, valoró otras opciones antes de pronunciar la que finalmente resultó correcta. Ha reconocido que le entró el sofoco, aunque lo disimuló a la perfección. Superado ese momento, ha podido bromear sobre el susto y celebrar su continuidad en el concurso.