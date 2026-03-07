Publicidad
Pasapalabra
Alejandro brilla en el ¿Dónde Están? y llega a El Rosco con más del doble de tiempo que Javier
El concursante de Pinto ha completado el panel dedicado a Sri Lanka, mientras que Javier, desacertado en dos pruebas clave, ha llegado a El Rosco con solo 30 segundos.
Este programa de Pasapalabra ha dejado dos trayectorias opuestas desde el inicio. Javier ha tropezado en el Una de Cuatro con sólo diez aciertos y no ha podido remontar en el ¿Dónde Están?. Esa combinación de errores le ha llevado a sumar sólo 30 segundos para El Rosco.
En paralelo, Alejandro ha aprovechado cada oportunidad. Primero ha evitado los contratiempos de su rival y después ha cerrado el panel del ¿Dónde Están? a la primera, asegurando los veinte segundos en juego.