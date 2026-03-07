Alejandro brilla en el ¿Dónde Están? y llega a El Rosco con más del doble de tiempo que Javier

Este programa de Pasapalabra ha dejado dos trayectorias opuestas desde el inicio. Javier ha tropezado en el Una de Cuatro con sólo diez aciertos y no ha podido remontar en el ¿Dónde Están?. Esa combinación de errores le ha llevado a sumar sólo 30 segundos para El Rosco.

En paralelo, Alejandro ha aprovechado cada oportunidad. Primero ha evitado los contratiempos de su rival y después ha cerrado el panel del ¿Dónde Están? a la primera, asegurando los veinte segundos en juego.