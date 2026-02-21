Antena3
Alejandro alcanza los 10 programas se afianza como aspirante en Pasapalabra

El concursante madrileño logra su primer gran objetivo tras diez tardes en Pasapalabra, suma 7.200 euros y gana peso como aspirante destacado.

Alejandro ya es el participante más veterano de esta nueva etapa y encadena diez programas consecutivos peleando por el bote. Tras firmar el duelo más longevo junto a Rosa y Manu, el madrileño se consolida como uno de los nombres propios de Pasapalabra, presentado por Roberto Leal.

Durante la presentación, el conductor subrayó la cifra alcanzada. Con 7.200 euros acumulados y arropado por Ingrid García-Johnson y Carlos Marco, el concursante celebró su meta inicial: “Primera fase superada”.

