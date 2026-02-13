Antena3
Karlos Arguiñano rompe moldes con la receta de albóndigas de Carnaval

Albóndigas de Carnaval de Karlos Arguiñano: una versión festiva con patata, frutos secos y salsa de tomate picante

Karlos Arguiñano reinventa la tradicional albóndiga con una receta italiana adaptada al Carnaval: la masa lleva patata cocida y frutos secos, y se sirve con una salsa de tomate con un toque picante ideal para celebraciones.

En esta propuesta festiva, Arguiñano combina ternera y panceta con patata cocida, pasas, piñones y nueces para lograr una textura más tierna y sabrosa. Una vez mezclada la masa y reposada, las albóndigas se rebozan, se sellan en aceite caliente y se fríen hasta dorar.

La salsa que acompaña aporta un contrapunto ligeramente picante al plato principal. Se prepara pochando cebolla y ajo, añadiendo tomate pera en conserva, salsa picante, una pizca de azúcar y sal, y se tritura tras una cocción lenta. El resultado es un plato original que resalta en cualquier mesa de Carnaval.

