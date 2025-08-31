Publicidad
Y ahora Sonsoles
Alarma por el deterioro físico de Sheila Devil: su entorno teme por su salud
Las imágenes compartidas por Sheila Devil en redes sociales han desatado una oleada de preocupación. Su madre, Lourdes Ornelas, se enfrenta a una situación límite sin poder intervenir.
Sheila Devil, hija de Camilo Sesto, ha generado inquietud tras mostrar en redes unas heridas en las piernas. “Estamos viendo la degradación de una persona día a día”, lamenta Lorena Vázquez en Y ahora Sonsoles.
Lourdes Ornelas, madre de Sheila, vive con impotencia la situación. “Tiene las manos atadas”, afirma Beatriz Cortázar, ante la dificultad de incapacitarla legalmente.