¡Qué flow! Alain Hernández sorprende con sus pasos de bailarín en Pasapalabra

Pasapalabra

Alain Hernández se marca un baile épico en Pasapalabra tras ganar en La Pista

El actor no solo acertó la canción, también puso a todos a vibrar con sus pasos al ritmo de 'Cold Heart' en una celebración llena de flow.

Alberto Mendo
Alain Hernández se llevó la victoria en La Pista y tres segundos para su equipo, demostrando que la música también es lo suyo en Pasapalabra.

Pero lo mejor llegó después: el actor lo celebró con un baile que desató aplausos y sonrisas en el plató de Pasapalabra. Un momento que nadie esperaba y que fue todo un show.

