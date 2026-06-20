El accidente de Alya con su hijo en su hiuda desesperada desata la angustia

La tranquilidad salta por los aires cuando Alya recibe una noticia que cambia por completo el rumbo de los acontecimientos. La protagonista abandona la mansión precipitadamente con su hijo al enterarse de quién es el padre de Boran y, en el camino, sufre un accidente de coche.

Tras estos eventos de En Tierra lejana, Cihan, Kaya y otros hombres del clan llegan al lugar del accidente. Afortunadamente, el pequeño fue atendido inmediatamente y Alya pudo consolarse en los brazos de Cihan.

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