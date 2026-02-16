Antena3
¿Cárcel o Mardin? El callejón sin salida de Alya tras el ultimátum de Sadakat

Alya sueña con huir de Mardin y volver a su vida, pero los Albora han decidido que de allí no se mueve nadie. Lo que empezó como un trágico accidente ha terminado convirtiéndose en una jaula.

Después de que Alya disparara a Cihan por accidente al intentar proteger a su hijo, escapar de las garras del clan parece imposible. Aunque ella misma le ha curado la herida y se ha desvivido para que se recupere, Sadakat no olvida ni perdona. La matriarca está furiosa y no ha dudado en recriminarle a su hijo que sea tan blando con ella: “¿Por qué la tratas tan bien? Ha intentado matarte”.

Pero lo peor para Alya estaba por llegar. Al buscar desesperada a su pequeño por toda la casa, se ha topado con la frialdad de Sadakat. La abuela ya ha decidido el destino del niño: dormirá en la habitación de su padre, lejos de su madre. “Da gracias por haber salvado a mi hijo o nadie te habría salvado de mí”, le ha dicho, antes de rematarla con su crueldad: “Va a aprender a vivir sin ti”.

Alya, rota de dolor y rabia, ha amenazado con llamar a la policía para denunciar este secuestro. Pero Sadakat, que siempre va un paso por delante, le ha hecho un chantaje que la ha dejado paralizada: “Llama. Y te denuncio yo a ti por dispararle a Cihan”. Le ha recordado que entró en la habitación, robó una pistola y apretó el gatillo.

Ahora, Alya está atrapada en un callejón sin salida. ¿Cómo va a recuperar a su hijo si el clan Albora tiene todas las pruebas para mandarla a la cárcel?

