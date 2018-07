Trini confiesa a Juanjo su infidelidad

TEMPORADA 1 - CAPÍTULO 10

Carlos sigue intentando conquistar a Trini y esta se deja querer porque las cosas con Juanjo no van bien. Pero, el dueño del Karaoke no deja de intentarlo y decide darle a su novia una sorpresa porque hace 15 años que se dieron el primer beso. Quiere que Trini grabe un disco. Ella se emociona pero se da cuenta de que no puede seguir mintiendo a Juanjo y decide contarle que se ha estado acostando con Carlos. Juanjo se va sin poder decir ni una palabra. ¿Volverán?