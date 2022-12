Normas de Zulema durante la fuga

Las fugadas acaban de llegar a Marruecos y no llega el convoy que se las tiene que llevar, Zulema les da unas normas a las chicas “ahora somos turistas, no quiero que nadie se aleje a menos de 50 metros, no podéis subir al pueblo, hablar con nadie y mucho menos usar un teléfono. Si alguna comete un error está muerta”.