De la Riva presenta su carta de renuncia: “Ya no puedo más”

Raúl de la Riva sorprende a Rita, Pedro, Jonás y Ana con algo entre manos… La nueva colección de Oxford, idéntica a la suya. El diseñador monta en cólera, todo su trabajo ya no sirve de nada porque alguien le ha copiado sus diseños y está seguro de que ha sido Enrique. De la Riva siente que ha tocado fondo y se rinde: “No puedo más, desde que llegué a España no he dejado de recibir golpes” , “Nunca debí dejar París, ser profeta en mi tierra ha sido soñar demasiado alto”.

Publicidad