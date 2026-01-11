Antena3
Capítulo 70

La traición más dolorosa para Halis: Gülgün confiesa que ella dejó la cabeza de carnero en su cama

En un mar de lágrimas y consumida por la culpa, la madre de Ferit se ha sincerado con el patriarca. La respuesta de Halis ha sido implacable: ha perdido toda su confianza.

Gülgün no ha podido aguantar más el peso de su secreto. Destrozada y con el miedo en la cara, se ha presentado ante Halis para confesar su mayor pecado. El patriarca, al verla tan alterada, ha intentado calmarla al principio, pero las palabras de su nuera le han helado la sangre: “Fui yo la que dejó la cabeza de carnero en la cama”.

Halis no podía creer lo que estaba oyendo. Mientras todos sospechaban de enemigos externos o de Ifakat, la traición venía de ella. La decepción ha sido tan grande que el abuelo de Ferit ha estallado: “No tienes vergüenza. No mereces vivir en esta casa, ni este apellido, ni siquiera mereces ser madre”.

A pesar de los insultos, a Gülgün solo le importaba una cosa: la seguridad de su hijo. Le ha suplicado que proteja a Ferit de la amenaza de Mezide, aceptando cualquier castigo que él quiera imponerle. Halis, por su parte, le ha dejado claro que sus actos no tienen perdón y que, por ahora, su destino queda en manos de la voluntad de Hattuc.

El ambiente en la mansión se ha vuelto irrespirable. Gülgün ha perdido el respeto de su suegro. Aunque sigue viviendo bajo el mismo techo, Halis ya no la ve igual; ahora es una extraña a la que vigilar de cerca. ¿Podrá Ferit perdonar a su madre cuando sepa que puso en peligro la boda de su abuelo?

