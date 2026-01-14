Antena3
Capítulo 70

Tayyar y Tarik pactan su venganza más retorcida: repartirse a las mujeres de los Korhan

El plan es simple y cruel: Tarik quiere a las hijas y Tayyar se queda con Esme. Nadie imagina hasta dónde están dispuestos a llegar.

Tarik, cansado de esperar en la sombra, ha exigido respuestas sobre los próximos pasos del plan. "Me dijiste que me distrajera y más no me puedo distraer. ¿Cuál es tu plan?", le ha preguntado con rabia, amenazando con saldar sus cuentas por su cuenta.

Pero el padre de Akin le ha pedido que se calme, recordándole que a él también le deben una familia: "Tú quieres a las hijas. Yo quiero a Esme". Tayyar tiene claro que no puede cargar con todas, así que ha propuesto repartirlas: "Vosotros llevaos a las hijas y yo a su madre. Serás mi yerno junto con tu hermano".

El plan es que Tarik se quede con Seyran y Saffet con Suna, mientras que la tía Hattuc termine encerrada en una habitación con Mezide para que vivan su propio infierno.

"Eres un psicópata, pero me gusta el plan", ha confesado Tarik, aceptando formar parte de esta locura. Tayyar le ha pedido un poco más de tiempo para solucionar unos últimos problemas antes de dar el golpe definitivo.

Los enemigos de los Korhan se han unido y tienen claro su objetivo: destruir a la familia y llevarse lo que más quieren.

