Seyran y Suna caen en la trampa: Mazlum se inventa un pasado trágico para ganarse su confianza

Esme ha conseguido reunirse con sus hijas en un restaurante gracias a la ayuda de Tayyar, el hombre que se hace pasar por Mazlum. Seyran y Suna han sospechado desde el primer minuto. No entendían por qué un simple empleado se estaba arriesgando tanto por su madre, ni qué ganaba él con todo esto.

Pero el hombre ha reaccionado rápido y les ha contado una versión de su vida pensada para tocarles donde más duele. Les ha dicho que lo hacía por un trauma de la infancia: que no pudo salvar a su propia madre de la violencia de su padre y que no iba a permitir que la historia se repitiera con Esme.

Suna y Seyran han empezado a bajar la guardia. Y Esme, todavía asustada, ha terminado contado que Kazim intentó estrangularla en un ataque de celos y que él intervino a tiempo. “Me agarró del cuello…Mazlum me salvó la vida”, ha confesado.

Pensando que es una buena persona, las dos hermanas han caído en su trampa. Lo que no saben es que este supuesto "héroe" es en realidad el padre de Akin y tiene un plan terrible.

Mientras ellas le daban las gracias, Tayyar ya ha decidido qué hacer con ellas: él se quedará con Esme y dejará que Tarik y su hermano se lleven a Seyran y a Suna por la fuerza. Su único objetivo es separar a las mujeres de los Korhan para siempre y repartírselas como si fueran objetos.