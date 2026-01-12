Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 70

Seyran confiesa su miedo más grande: “Ferit se destrozará cuando sepa que voy a morir”

La joven Korhan confiesa su mayor miedo: el dolor que le causará a Ferit cuando sepa que va a morir.

Seyran

Publicidad

Seyran no puede más. La carga de su enfermedad y el secreto que guarda la están consumiendo por dentro. En una conversación con su psiquiatra, la joven ha desvelado por qué ha preferido enfrentarse a la muerte completamente sola antes que pedir ayuda a los suyos. "No quiero que nadie vea mis lágrimas y se entere de mi enfermedad", ha confesado con un nudo en la garganta.

Para ella, contar la verdad solo traería sufrimiento a la mansión: "Se pondrían muy tristes por mi culpa". Pero, sobre todo, su gran preocupación es su marido. "Pobre Ferit. Si le cuento lo que me está pasando se alterará mucho. Se destrozará la vida", ha admitido.

La joven se pregunta si es justo arrastrar a Ferit a una batalla que ya está perdida de antemano. "¿Es correcto meterlo en esta guerra sabiendo que la perderá?", le ha planteado a la doctora.

Sin embargo, la psiquiatra le ha recordado que a veces uno quiere luchar sin importar el final y que, al esconderlo, Seyran se ha quedado muy sola. Sabe que cada día que pasa es un día menos para estar con el hombre que quiere, pero el miedo a verlo sufrir la sigue frenando.

Seyran y Ferit

El momento más temido por Seyran: Ferit entra justo cuando le confiesa a Suna su enfermedad

Antena 3» Series» Una nueva vida

Publicidad

Series

Seyran y Ferit

El momento más temido por Seyran: Ferit entra justo cuando le confiesa a Suna su enfermedad

Suna

Saffet rompe el silencio y deja a Suna destrozada: “Seyran va a morir”

Seyran

Seyran confiesa su miedo más grande: “Ferit se destrozará cuando sepa que voy a morir”

Halis
Capítulo 70

Halis se retira y pasa el testigo a Orhan con un mensaje sobre la vida, la muerte y el amor que nadie olvidará

Ferit
Capítulo 70

El chantaje más peligroso: Tarik obliga a Ferit a elegir entre Seyran y su familia

Gulgun
Capítulo 70

La traición más dolorosa para Halis: Gülgün confiesa que ella dejó la cabeza de carnero en su cama

En un mar de lágrimas y consumida por la culpa, la madre de Ferit se ha sincerado con el patriarca. La respuesta de Halis ha sido implacable: ha perdido toda su confianza.

Evren se defiende mientras Bahar lucha por no sentir
Su otra faceta

Buğra Gülsoy, Evren en Renacer: el actor turco que triunfa como escritor de novelas de ficción histórica y reflexión social

Conquistó al público español como Evren en Renacer, el médico reservado y empático que acompaña a Bahar en su nueva vida. Y fuera de cámara, Buğra Gülsoy despliega su otra gran vocación: la escritura, con tres libros que combinan historia, reflexión social y ficción.

“Ojalá te hubiera conocido antes”: Plácido y Clara se besan en su primera cita

“Ojalá te hubiera conocido antes”: Plácido y Clara se besan en su primera cita

“Tú solo eres la hija de la criada”: un Jaime completamente cambiado desprecia y amenaza a Clara

“Tú solo eres la hija de la criada”: un Jaime completamente cambiado desprecia y amenaza a Clara

Cuando la verdad se oculta, la tragedia habla: el bebé de Clara y Jaime nace sin vida

Cuando la verdad se oculta, la tragedia habla: el bebé de Clara y Jaime nace sin vida

Publicidad