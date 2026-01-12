Seyran confiesa su miedo más grande: “Ferit se destrozará cuando sepa que voy a morir”

Seyran no puede más. La carga de su enfermedad y el secreto que guarda la están consumiendo por dentro. En una conversación con su psiquiatra, la joven ha desvelado por qué ha preferido enfrentarse a la muerte completamente sola antes que pedir ayuda a los suyos. "No quiero que nadie vea mis lágrimas y se entere de mi enfermedad", ha confesado con un nudo en la garganta.

Para ella, contar la verdad solo traería sufrimiento a la mansión: "Se pondrían muy tristes por mi culpa". Pero, sobre todo, su gran preocupación es su marido. "Pobre Ferit. Si le cuento lo que me está pasando se alterará mucho. Se destrozará la vida", ha admitido.

La joven se pregunta si es justo arrastrar a Ferit a una batalla que ya está perdida de antemano. "¿Es correcto meterlo en esta guerra sabiendo que la perderá?", le ha planteado a la doctora.

Sin embargo, la psiquiatra le ha recordado que a veces uno quiere luchar sin importar el final y que, al esconderlo, Seyran se ha quedado muy sola. Sabe que cada día que pasa es un día menos para estar con el hombre que quiere, pero el miedo a verlo sufrir la sigue frenando.