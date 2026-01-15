Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Capítulo 70

Ifakat, detenida por asesinato: la familia Korhan le da la espalda en su peor momento

La mujer más poderosa de la mansión cae en desgracia ante el silencio cómplice de Halis y el resto de la familia.

Ifakat detenid

Publicidad

La cena que debía marcar el retiro de Halis se ha convertido en la tumba de Ifakat. En un momento de máxima tensión, la policía ha irrumpido en el restaurante para ponerle las esposas a la mujer que durante años manejó los hilos de los Korhan.

Lo más doloroso no ha sido la acusación de asesinato, sino ver cómo toda su familia le daba la espalda. La policía ha sido tajante: "Hay una denuncia contra usted... sospechamos que es un asesinato". La muerte de su hermana Fikriye ha salido a la luz y todas las pruebas apuntan a ella.

Lo que nadie esperaba en ese momento es que la responsable de la llamada fuera la tía Hattuc. Ella sospechaba de la muerte de la vidente y ha aprovechado la cena para deshacerse de Ifakat.

Mientras los oficiales la agarraban, Ifakat ha pedido ayuda a Halis: "¡Di algo! ¡Por favor, haz algo!". Pero el patriarca se ha quedado mudo. Nadie en la mesa ha hecho el más mínimo ademán de defenderla; ni Orhan, ni Ferit, ni siquiera Kaya, que minutos antes anunciaba que se llevaba a Suna a Londres sin importar lo que ella sintiera.

Ifakat ha sido sacada del restaurante a rastras, bajo los flash de la prensa y el desprecio de los suyos. Al día siguiente, Gülgün ha aparecido en comisaría para rescatarla, pero no por amor, sino porque sabe que la necesita más que nunca.

Antena 3» Series» Una nueva vida

Publicidad

Series

Natalia Sánchez

Natalia Sánchez revela la situación de Begoña en este final de temporada: "Andrés siempre le tiende la mano"

Ifakat detenid

Ifakat, detenida por asesinato: la familia Korhan le da la espalda en su peor momento

Sonsoles Ónega en Las hijas de la criada

¿Con quién se iría de fiesta? Sonsoles Ónega confiesa qué haría con los protagonistas de Las hijas de la criada

Saúl regresa a Oramas y atormenta a Octavio, esta noche en La Encrucijada
Avance | A las 22.50 horas

Saúl regresa a Oramas y atormenta a Octavio, esta noche en La Encrucijada

Seren comparte su historia con Daphne tras su ingreso: “La belleza no es una báscula”
Renacer

Seren comparte su historia con Daphne tras su ingreso: “La belleza no es una báscula”

Salvar a su hijo será la batalla más dura de Alya, ¿podrá escapar de los Albora?
En tierra lejana

Salvar a su hijo será la batalla más dura de Alya, ¿podrá escapar de los Albora?

En tierra lejana, Alya descubre que en la mansión de los Albora no mandan las leyes de fuera, sino las del clan. Cuando intenta marcharse con su hijo, Sadakat se lo impide. A partir de ahí, empieza su batalla más dura.

vlcsnap-2026-01-12-18h47m15s347
Contenido exclusivo

Alain Hernández recuerda su secuencia más difícil en Las hijas de la criada: “Me empapaba en cada toma”

Tras cerrar las tramas de su personaje en la serie, el actor nos confiesa cómo vivió grabar al aire libre con lluvia artificial en Galicia.

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta se acerca cada vez más a Cloe, ¿le dará una oportunidad?

Avance del próximo capítulo de Sueños de libertad: Marta se acerca cada vez más a Cloe, ¿le dará una oportunidad?

Capítulo 476 de Sueños de libertad; 14 de enero: Joaquín decide vender sus acciones mientras Begoña y Andrés sueñan con un futuro juntos

Capítulo 476 de Sueños de libertad; 14 de enero: Joaquín decide vender sus acciones mientras Begoña y Andrés sueñan con un futuro juntos

Begoña y Andrés vuelven a besarse como la primera vez: “Quizás algún día podamos caminar juntos de la mano”

Begoña y Andrés vuelven a besarse como la primera vez: “Quizás algún día podamos caminar juntos de la mano”

Publicidad