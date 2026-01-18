“¡La has matado!”: Kazim entra en pánico al ver que su amante no respira tras el empujón de Esme

Esme ha entrado en la casa dispuesta a que Kazim dejara de mentirle. Él, lejos de arrepentirse, le ha confesado a la cara que se acuesta con Zerrin y que ella sí lo quiere de verdad. El hombre ha intentado echar a su esposa de "su nueva casa", pero ella no ha podido aguantar más humillaciones.

En un ataque de rabia, Esme ha ido a pegarle a Zerrin. Le ha gritado que le advirtió muchas veces que se alejara de su familia, pero que ella sigue sin hacerle caso. En medio del forcejeo, la ha golpeado y empujado con tanta fuerza que Zerrin se ha dado un golpe en la cabeza. La madre de Pelin se ha quedado tirada, sin moverse y totalmente inconsciente.

Esme, en shock, ha pensado que solo estaba fingiendo para dar pena. Sin embargo, al ver que no reaccionaba, el miedo se ha apoderado de todos. Kazim ha entrado en pánico al ver que su amante no respiraba: “¡La has matado! ¡Has matado a una mujer!”.

La madre de Seyran se ha marchado corriendo de ese lugar completamente aterrada mientras su marido ha llamado a Ferit para pedirle ayuda. Ahora, Zerrin necesita un milagro, ¿sobrevivirá?