Capítulo 70

El chantaje más peligroso: Tarik obliga a Ferit a elegir entre Seyran y su familia

Ferit está dispuesto a todo para acabar con Tarik, pero su enemigo prefiere jugar con su mente. Una nota inquietante y una reunión secreta ponen a la pareja contra las cuerdas.

Ferit

Ferit ha acudido a su encuentro con Tarik dispuesto a todo. Con la pistola en la mano y los nervios a flor de piel, ha registrado un edificio abandonado gritando el nombre de su enemigo, pero allí no había nadie.

En su lugar, el joven Korhan ha encontrado una nota que le ha helado la sangre: “¿Renunciarás a tu esposa o a tu familia?”. Tarik le ha dejado claro que matarlo sería demasiado fácil y que prefiere que sean sus propias decisiones las que lo destruyan.

Al mismo tiempo, y a espaldas de su marido, Seyran se ha citado con Tarik en una gasolinera. Le ha pedido que no le haga daño a Ferit y le ha recordado el infierno que les hizo pasar en Antep. “Disparaste al hombre que quiero por la espalda”, le ha recriminado. Pero Tarik, que conoce su secreto, ha intentado jugar la carta de la compasión asegurándole que él puede encontrar una cura para su enfermedad en el extranjero.

Seyran, sin esperanza, le ha hecho una única petición: “Si de verdad me quieres, mantente alejado de Ferit. No quiero que estés aquí cuando muera”. La joven solo quiere proteger a su marido en sus últimos meses de vida, pero Tarik le ha advertido de que, aunque él se aleje, el peligro para ella no ha terminado.

La conversación ha acabado cuando Suna ha entrado para llevarse a su hermana con miedo a que los hombres de seguridad los descubrieran. Seyran se ha marchado dejando atrás a un Tarik obsesionado, sin saber que su marido acaba de recibir la amenaza más difícil de su vida.

