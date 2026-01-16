Antena3
Una nueva vida

Tarik acorrala a Seyran, Orhan es secuestrado y todo se complica para Esme en el próximo capítulo

En medio de todos los problemas, Tarik vuelve a aparecer para intentar salirse con la suya. Y esta vez, su presencia es más inquietante que nunca. ¿Conseguirá que Seyran caiga en su trampa?

Tarik acorrala a Seyran, Orhan es secuestrado y todo se complica para Esme en el próximo capítulo

Las tres viajan en el coche con Tayyar cuando, de repente, aparecen Tarik y Saffet. Una vez más, Tarik intenta aprovecharse de la situación. Mientras Esme, angustiada, suplica a su hija que no se acerque, él intenta chantajearla: “Si me prometes que hablaremos de las cosas que te pasan, puede que salga de tu vida”.

Pero sus planes no terminan ahí. Más tarde, cuando se queda a solas con Tayyar, deja claras sus verdaderas intenciones. Para él, no hay medias tintas: la única salida es acabar con la familia Korhan. “No podrás conseguir nada sin exterminar a todos los Korhan”, le dice.

La tensión es tan alta que hasta Tayyar pierde los nervios con él y con Saffet, advirtiéndoles de que se calmen o terminará matándolos él mismo.

Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Sehmuz y Mezide secuestran a Orhan, y Esme se ve envuelta en un nuevo problema que podría cambiarlo todo: ¿ha matado a Zerrin de un golpe?

Este domingo, a las 22.00 horas en Antena 3. Y si no puedes esperar, adelántate ya en atresplayer.

