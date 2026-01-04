Antena3
El chantaje de Mezide a Gülgün puede destruir a los Korhan: esta noche, capitulazo de Una nueva vida

Esta noche, Mezide propone un nuevo trato y deja claro que está dispuesta a llegar muy lejos. A las 22.00 horas, capítulo imperdible en Antena 3.

Mezide

La amenaza vuelve a acercarse. Mezide llama a Gülgün y la conversación la deja muy alterada. Le recuerda que ya hizo lo que le pidió y que protegió a su marido. Pero ahora quiere algo más.

Si Gülgün quiere proteger a su hijo, tendrá que aceptar un nuevo trato. Mezide le habla como madre y le advierte que no subestime su dolor ni hasta dónde puede llegar.

Entonces, la madre de Ferit se queda en silencio. Sabe que no puede ignorar la llamada. Mezide le dice que pronto volverá a contactarla para quedar y hablar en persona.

Mientras tanto, los hermanos Ihsanli conversan a solas. Saffet presume de su relación con Tayyar y de los regalos que le hace. Pero enseguida Tarik pone una condición: a partir de ahora, todo lo que hablen debe quedar entre ellos. Nadie más puede enterarse ya que no se fía ni un pelo del padre de Akin.

Esta noche, capitulazo de Una nueva vida. A las 22:00 h en Antena 3. Disponible también en atresplayer.

