Salvar a su hijo será la batalla más dura de Alya, ¿podrá escapar de los Albora?

Alya se siente atrapada. Lo que empieza como un viaje para despedir a su marido se convierte en una trampa de la que no sabe cómo salir. Rodeada de gente extraña y leyes que no entiende, la joven intenta buscar una salida pacífica. No quiere problemas, solo quiere volver a su vida.

Con el corazón en un puño, la doctora se lo pide llorando a su suegra, Sadakat: “Solo quiero marcharme con mi hijo, por favor”. Es el grito de una madre que solo busca proteger a su pequeño y alejarse de un ambiente que la asusta.

Pero la respuesta de la jefa del clan es un “nunca”. En ese instante, Alya comprende que en esa mansión las lágrimas no valen nada. Sadakat no ve a una mujer sufriendo, solo ve a alguien que pretende llevarse el legado de su familia.

Para salvar a su hijo, Alya tendrá que dejar de suplicar y aprender a luchar bajo sus propias reglas. En tierra lejana, gran estreno muy pronto en Antena 3.